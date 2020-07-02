Путин назвал День Победы главным праздником России

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июля. /ТАСС/. День Победы - главный для России праздник - в этом году состоялся, несмотря ни на какие препятствия. Это в четверг подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа".

"Как известно, не все, что было намечено, удалось воплотить в жизнь, но самый дорогой, главный праздник нашей страны, несмотря ни на что, состоялся", - сказал Путин, говоря о мероприятиях к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В священный для всех нас день, 9 мая, мы чествовали ветеранов, вспоминали своих родных и близких, - продолжил Путин. - А 24 июня, в годовщину легендарного парада победителей, по Красной площади, по улицам наших городов торжественным маршем прошли правнуки солдат-освободителей, причем из разных стран мира".

Путин выразил искреннюю благодарность всем, кто участвовал в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, а также реализовал содержательные проекты, адресованные прежде всего ветеранам. "И конечно, хочу сказать спасибо гражданам страны, участникам добровольческих объединений, которые все эти трудные месяцы и недели помогали ветеранам, людям старших поколений. Такая забота, участие были незаменимы", - подчеркнул президент.

Глава государства назвал отрадным, "что все больше неравнодушной, ответственной молодежи выбирает для себя волонтерство, в том числе активно участвует в программах, связанных с сохранением памяти о событиях Великой Отечественной войны". "Число тех, кто посвящает себя поисковой деятельности, ухаживает за воинскими захоронениями, у нас постоянно растет", - сказал Путин.

Он добавил, что огромную аудиторию собирают и акции в интернете, например, проект "Знаменосцы Победы". "Традиционно много молодых людей и среди участников народного шествия "Бессмертный полк", - продолжил Путин, напомнив, что в этом году оно пока состоялось только в онлайн-формате, причем в интерактивной "Ленте героев" было размещено порядка 3 млн анкет ветеранов, а "беспрерывная видеотрансляция их имен, фотографий продолжалась 20 суток".