В РПЦ считают, что упоминание Бога в конституции не потребует скорого изменения законов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Внесение поправки с упоминанием Бога в Конституцию Российской Федерации не потребует немедленного изменения законодательства. Таким мнением поделился в четверг в эфире телеканала "Россия-24" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Я не думаю, что данная конкретная поправка потребует какого-то скорого изменения законодательства, поскольку существует и закон о свободе совести, и корпус законов, которые регламентируют эту сферу жизни. Здесь скорее важно, что в основном законе, как и в основных законах многих других стран, упоминается Бог, поэтому это скорее имеет значение мировоззренческое, а не сугубо правовое", - сказал он.

Легойда отметил, что итоги голосования стали хорошим сигналом для российского общества, так как поправки имели социальный характер. "Безусловно, поправка, которая говорит о том, что наши предки передали нам веру в Бога, - для любого верующего, представителя традиционных религий, это важно, это мировоззренческая часть поправок. <…> Брак как союз мужчины и женщины - важнейшая мировоззренческая поправка, которая делает невозможным появление тех законов, которые мы сегодня видим в ряде европейских стран, они в нашем случае не будут соответствовать конституции", - добавил он.

По мнению председателя Синодального отдела, поправка о браке как союзе мужчины и женщины не ущемляет права ЛГБТ-сообщества, "потому что эта поправка не заставляет их жить как-то по другому, они не поражаются в правах, но она говорит о том, что семья, брак, рассматривается как союз мужчины и женщины, то есть как семья, в которой у ребенка есть мама и папа". "Это мировоззренческий выбор, который сделало большинство наших граждан, ну, а коль скоро мы живем в демократическом государстве, то меньшинство должно относиться к этому с уважением", - считает Легойда.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает триумфом итоги голосования по поправкам к конституции. Говоря о плане реализации изменений, за которые проголосовали россияне, он отметил, что "это вопрос будущего страны, ближайшего будущего страны". Как отметили эксперты, голосование прошло без серьезных нарушений, предельно прозрачно и легитимно. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, жалоб о нарушениях, которые требовали бы рассмотрения на заседании Центризбиркома, не поступало.