Титов предложил внедрять в регионах опыт московских СИЗО по общению через видеосвязь

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым внедрять в регионах опыт московских следственных изоляторов (СИЗО) по дистанционному общению адвокатов с подзащитными через видеосвязь. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в пятницу журналистам.

По инициативе московского бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой в восьми московских СИЗО в июне началась реализация пилотного проекта дистанционных свиданий адвокатов с подзащитными. В каждом из СИЗО выделена отдельная комната, которая при помощи специального оборудования связана с комнатой в коллегии адвокатов. Удаленное общение адвоката и подзащитного происходит под контролем сотрудника УФСИН. Наблюдение проходит через видеокамеру, работающую в беззвучном режиме. При нарушении правил свидания оператор ситуационного центра может прервать соединение.

"Все регионы, где такая проблема стоит остро, должны как можно быстрее воспользоваться московским опытом. Процедуру удаленного общения по видео-конференц-связи нужно будет отдельно прописать в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, однако организационных препятствий для ее внедрения нет и сейчас", - сказал Титов.

Он отметил, что в России существуют затруднения при общении адвокатов с подзащитными в СИЗО. По его данным, каждый из столичных следственных изоляторов за месяц в среднем посещают более 1 800 адвокатов и почти столько же следователей, при этом среднее количество следственных кабинетов в одном изоляторе - 144. "Помещения для контактов перегружены, адвокатам приходится выстаивать в очередях, а время общения с подследственными очень ограничено. Новая система позволит адвокатам оперативно связываться со своими подзащитными, назначив время проведения видеосвидания", - пояснил Титов.

Как ранее отмечали в столичном УФСИН, проект не только облегчит работу адвокатов с подзащитными в условиях санитарных ограничений из-за пандемии коронавируса, но и позволит решить старую проблему посещения адвокатами СИЗО в крупных городах, связанную с недостатком кабинетов.