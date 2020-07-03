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Эксперты считают, что стипендии в России должны быть не ниже МРОТ

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года равен 12 130 рублям

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Стипендии студентов российских вузов должны быть не ниже МРОТ, считают авторы аналитического доклада "Уроки "стресс-теста". Вузы в условиях пандемии и после нее", разработанного по инициативе Минобрнауки РФ.

"Регулятор и вузы также должны провести модернизацию инструмента стипендий с установлением их на уровне не ниже МРОТ, а стипендий аспирантов - не ниже средней зарплаты по экономике региона", - говорится в докладе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года равен 12 130 рублям. Согласно информации Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 980 рублей.

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