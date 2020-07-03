Опрос: более 55% россиян чувствуют ответственность за ситуацию в мире из-за коронавируса

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 64% россиян чувствуют ответственность за ситуацию в стране в связи с пандемией коронавируса, еще 55% - за ситуацию в мире. Такие данные следуют из Аналитического бюллетеня Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.

Исследование показало, что россияне старшего возраста (66 лет и старше) реже заявляют, что не чувствуют ответственности за происходящее на самых удаленных дистанциях - в стране и мире, в отличие от более молодых граждан.

"Доля тех, кто ощущает ответственность, снижается с увеличением социальной дистанции: 90% опрошенных чувствуют ответственность за происходящее в семье, у себя на работе - 60%, в своем доме, дворе - 77%, в городе/ селе - 70%, ответственность за страну испытывают 64%, за ситуацию в мире - 55%", - отмечается в документе.

При этом мужчины реже женщин чувствуют ответственность практически по всем дистанциям, за исключением работы и семьи, где практически равная доля ощущения ответственности у женщин и мужчин.

"Отсутствие ответственности среди мужчин возрастает по мере увеличения дистанции и вдвое ослабевает на уровне происходящего в мире (42% против 20% на дистанции дом/ двор). Женщины реже разделяют данный настрой мужской части населения и чаще в той или иной мере разделяют ответственность даже на самых дальних дистанциях - уровень страны и уровень пора (66% и 59% соответственно против 61% и 49% среди мужчин)", - говорится в материалах исследования.

Социологами ВШЭ были проведены телефонные интервью в период с 1 апреля по 3 мая 2020 года по всероссийской репрезентативной выборке взрослого населения России (старше 18 лет). Выборка составила 2012 респондентов.