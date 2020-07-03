{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Курский губернатор продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 19 июля

Жители области по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим

КУРСК, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт продлил до 19 июля ограничения, введенные ранее в регионе из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации области.

"Принято решение продлить срок введенных ранее ограничений до 19 июля. Остается приостановленной деятельность ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров, массажных салонов, бань и бассейнов. Сохраняется необходимость соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте", - сказали в пресс-службе.

При этом с 6 июля в области возобновят работу косметические кабинеты, кафе и рестораны площадью более 100 кв. м. Кроме того, откроются стоматологии для оказания плановой терапевтической помощи, возобновят плановый прием пациентов в Курской областной клинической больнице.

По состоянию на 3 июля в Курской области выявили 5 243 случая заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них - за последние сутки. За все время 3 458 человек выздоровели, 39 пациентов умерли.

Теги
РоссияКурская областьПандемия коронавируса нового типа
Активисты Greenpeace вывесили на рейхстаге плакат против использования угольной энергии
Они протестуют против законопроекта, который предполагает отказ от угольной промышленности к 2038 году, и требуют ускорить этот процесс
Читать полностью