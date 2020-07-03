Курский губернатор продлил ограничения по коронавирусу в регионе до 19 июля

КУРСК, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт продлил до 19 июля ограничения, введенные ранее в регионе из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации области.

"Принято решение продлить срок введенных ранее ограничений до 19 июля. Остается приостановленной деятельность ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров, массажных салонов, бань и бассейнов. Сохраняется необходимость соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте", - сказали в пресс-службе.

При этом с 6 июля в области возобновят работу косметические кабинеты, кафе и рестораны площадью более 100 кв. м. Кроме того, откроются стоматологии для оказания плановой терапевтической помощи, возобновят плановый прием пациентов в Курской областной клинической больнице.

По состоянию на 3 июля в Курской области выявили 5 243 случая заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них - за последние сутки. За все время 3 458 человек выздоровели, 39 пациентов умерли.