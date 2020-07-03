Прокуроры проверили случаи заражения коронавирусом в детских садах и домах ребенка

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Прокуроры по поручению Генеральной прокуратуры России провели проверки случаев заболеваний детей коронавирусной инфекцией (COVID-19) в детских садах и домах ребенка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Вспышки COVID-19 зафиксированы в детских учреждениях в Камчатском, Пермском краях, Амурской, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Орловской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областях", - сообщили в Генпрокуратуре. Как установили проверки, массовым заболеваниям среди детей и работников способствовало несоблюдение администрациями и персоналом учреждений мер карантинного характера, мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения инфекции, а также требований санитарных норм.

В целях устранения нарушений прокурорами внесено более 20 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено одно уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность") по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками детского дома в Воронеже.

"В результате принятых мер во всех организациях проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий, детские дома и центры укомплектованы необходимым количеством средств индивидуальной защиты, передвижными облучателями-рециркуляторами воздуха и другим", - отметили в Генпрокуратуре. Прокурор Советского района Орла потребовал от руководства дома ребенка ввести карантин и организовать проведение тестов на коронавирус персонала с симптомами респираторных заболеваний. В детском саду "Золотой ключик" в Пермском крае, где заболели шесть воспитанников, организованы утренние осмотры детей на наличие симптомов ОРВИ и гриппа, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Все инфицированные дети в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии", - сообщили в Генпрокуратуре. Проверки продолжаются, их результаты контролируются Генпрокуратурой России.