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Пандемия коронавируса нового типа

Глава МИД Пакистана сообщил, что заразился коронавирусом

Шах Мехмуд Куреши самоизолировался дома

ТАСС, 3 июля. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил в пятницу, что заразился новым коронавирусом.

"Сегодня я почувствовал небольшую температуру и немедленно самоизолировался дома. К настоящему моменту тест на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) показал положительный результат", - написал глава внешнеполитического ведомства в своем Twitter. Он также отметил, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.

Согласно данным, опубликованным на правительственном портале, к настоящему времени в стране выявлено 221 896 случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 113 623 человека выздоровели, 4 551 пациент умер.

9 мая правительство страны приступило к первому этапу смягчения режима изоляции, который предусматривает снятие запрета на работу строительной отрасли, узкопрофильных медицинских отделений, а также рынков и магазинов. Вместо жесткого режима изоляции власти ввели обязательные для соблюдения меры, в том числе ношение масок, социальное дистанцирование и ограничение числа покупателей в магазинах.

Теги
ПакистанПандемия коронавируса нового типа
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