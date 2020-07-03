Жильцам дома в Кирове, где взорвался газ, разрешили вернуться в квартиры

КИРОВ, 3 июля. /ТАСС/. Экспертная комиссия не выявила угрозы для жильцов дома в Кирове, где в четверг взорвался бытовой газ, людям разрешили вернуться во все квартиры, кроме двух пострадавших. Об этом рассказал в пятницу журналистам начальник Кировского управления гражданской защиты администрации города Михаил Вохмянин.

В четверг в 17:15 мск в Кирове на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадали две женщины. Одну из них доставили в реанимационное отделение Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, вторая получает лечение амбулаторно.

"По предварительному заключению, которое дала экспертная комиссия, для жильцов дома угрозы нет. По результатам обследования рекомендовано заселить все квартиры, за исключением квартиры 59, где произошел взрыв, и квартиры 56, которая расположена под 59-й", - сказал Вохмянин.

Он уточнил, что в четверг все подъезды, кроме пострадавшего, подключили к электричеству и газоснабжению, остальные квартиры, кроме двух пострадавших, подключат в ближайшее время.