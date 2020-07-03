Москалькова предлагает ускорить процесс освобождения заключенных по решению суда

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готовит предложения о направлении решений судов об освобождении заключенных в службу исполнения наказаний через защищенные каналы связи, что должно ускорить процесс освобождения. Об этом она сообщила ТАСС, комментируя ситуацию с экс-главой ярославского "Яблока", который после отмены приговора судом вышел из СИЗО только на пятые сутки.

"Данная проблема носит системный характер. О подобных фактах сообщают и уполномоченные по правам человека в субъектах РФ. Например, в Нижегородской области срок исполнения таких решений судов доходит до семи дней", - сказала Москалькова.

Она отметила, что сложившееся положение обусловлено объективными причинами, связанными с доставкой судебных решений в учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), расположенные на большом расстоянии от судов.

"При существующем уровне технического развития и цифровизации всех сфер общественных отношений, в том числе уголовного судопроизводства, в котором обеспечена возможность дистанционного участия в судебном заседании, было бы правильно, чтобы столь важные решения судов, касающиеся освобождения из-под стражи, отправлялись незамедлительно по защищенным каналам связи. В связи с этим мной готовятся предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты", - сказала Москалькова.

Костромской областной суд 29 июня отменил приговор Заволжского районного суда Ярославля бывшему главе ярославского регионального отделения партии "Яблоко", экс-депутату гордумы Ярославля Владимиру Зубкову, который обвинялся в покушении на мошенничество. Дело направлено на новое рассмотрение в Заволжский суд Ярославля.