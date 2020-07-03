СМИ: станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

ТАСС, 3 июля. Станция берлинского метро "Морэнштрассе" (Mohrenstrasse) получит название "Глинкаштрассе" (Glinkastrasse) в честь великого русского композитора XIX века Михаила Глинки. Об этом в пятницу сообщила газета Berliner Morgenpost со ссылкой на оператора системы городского общественного транспорта Берлина BVG.

По ее сведениям, такое решение было принято из-за дебатов вокруг дискриминационного названия улицы Mohrenstrasse, которую можно перевести как "улица мавров". Улица Глинки расположена в непосредственной близости к станции. "С уважением и пониманием относясь к дебатам по вопросу [наименования] улицы, BVG решила не использовать это название для станции метро. Будучи космопилитичной компанией и одним из крупнейших работодателей столицы, мы отвергаем любые формы расизма или иной дискриминации", - приводит издание заявление оператора.

Со времени своего открытия станция сменила несколько названий. С 1908 года по 1950 год она называлась "Кайзерхоф" (Kaiserhof), затем - до 1986 года - "Тельманнплатц" (Thälmannplatz), позднее была переименована в "Отто-Гротеволь-Штрассе" (Otto-Grotewohl-Strasse). С 1991 года станция носит свое нынешнее название - "Морэнштрассе".

Берлин был одним из любимых городов Глинки: он много раз приезжал сюда и умер здесь в 1857 году. Именно из-за этой связи русского композитора с германской столицей в 1951 году одна из ее улиц - Канонирштрассе (Kanonierstra e, с нем. улица артиллеристов) - была переименована в Глинкаштрассе.