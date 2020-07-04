В Сан-Паулу разрешили открыть спортзалы и театры, несмотря на пандемию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июля. /ТАСС/. Власти бразильского штата Сан-Паулу разрешили возобновить работу спортивных залов, театров и кинотеатров, несмотря на то, что регион продолжает оставаться основным очагом пандемии коронавируса в стране. Об этом сообщила в пятницу глава департамента экономического развития штата Патрисия Эллен.

По ее словам, на нынешнем этапе спортзалы "смогут работать не более шести часов в день", а посещать их можно будет только по записи. Кроме того, уборка в залах должна проводиться "не менее трех раз в день", сказала она.

Музеям, театрам и кинотеатрам будет разрешено принимать посетителей по шесть часов в день с 27 июля. Это произойдет, однако, если эпидемиологическая ситуация на территории муниципалитетов, где они расположены, на протяжении четырех недель не будет ухудшаться. Вместе с тем собрать полный зал по-прежнему не получится: заполняемость аудитории будет ограничена 40% от общего количества мест, а билеты на сеансы можно будет продавать только через интернет. Публика все также должна будет носить защитные маски.

Как уточнила Патрисия Эллен, послабления были введены по инициативе представителей развлекательной индустрии, которые согласились обеспечить соблюдение ограничений, позволивших ранее открыть салоны красоты, торговые центры, кафе, бары и рестораны.

В конце мая власти Сан-Паулу объявили о постепенной отмене с 1 июня самоизоляции и восстановлении экономической деятельности.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных (почти 1,5 млн человек) и смертей в результате заражения (почти 62 тыс.), уступая лишь США. Штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек, являются одним из очагов распространения инфекции. В регионе насчитывается более 302 тыс. инфицированных и более 15,3 тыс. умерших.