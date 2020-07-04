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Пандемия коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Туве превысило 5 тыс.

За последние сутки выявили 81 случай инфицирования

ТАСС, 4 июля. Количество инфицированных коронавирусом в Туве выросло за последние сутки на 81 человека и превысило 5 тыс. Об этом в субботу сообщает Минздрав республики.

"За весь период выявлено 5 008 случаев инфицирования. За последние сутки выявлен 81 случай инфицирования. Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 0,8", - сообщили в Минздраве.

При этом за последние сутки выздоровели 146 пациентов. Всего вылечлись почти 3,4 тыс. человек, зафиксировано 22 летальных исхода.

В республике с населением около 330 тыс. человек до особого распоряжения властей действует режим самоизоляции.

На прошедшей неделе в Туве зафиксировали пиковые значения лабораторно подтвержденных случаев заражения. В столице Тувы городе Кызыле военными был развернут многопрофильный мобильный госпиталь, который приступил к оказанию помощи гражданскому населению. В пятницу десять медиков из Москвы отправились в Туву, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении заразившихся коронавирусом пациентов.

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РоссияТываПандемия коронавируса нового типа
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