В Мурманской области на выплаты медикам в пандемию выделено дополнительно 55 млн рублей

МУРМАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение выделить дополнительно медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, 55 млн рублей из резервного фонда правительства. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"На стимулирующие выплаты медикам, которые работают в период пандемии и спасают пациентов с коронавирусом в Мурманской области, выделено дополнительно почти 55 миллионов рублей. Деньги на доплаты за особо важную работу пойдут из резервного фонда правительства области", - сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что также расширен перечень категорий работников, которым осуществляются выплаты, эти изменения будут учитываться за их труд и особые условия с мая.

В расширенный перечень, разъясняется в сообщении, попали сотрудники отделений и палат для дифференциальной диагностики внебольничных пневмоний, оказывающие помощь больным коронавирусом до их перевода в специализированное ковид-отделение, а также работники специально выделенных по предписанию главного государственного санитарного врача отделений для изоляции пациентов с легкими и бессимптомными формами коронавируса.