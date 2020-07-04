В Ейске ввели график подачи воды из-за аномальной жары

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. "Ейский групповой водопровод" из-за летнего дефицита воды перешел в режим экономии, давление будет снижаться на шесть часов в сутки. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале предприятия "Кубаньводкомплекс".

"В связи с аномально высокой температурой и дефицитом холодной воды ГУП КК "Кубаньводкомплекс" вынужден ввести режим экономии холодной воды. В связи с чем в период с 09:00 до 20:00 и с 23:00 до 06:00 подача холодной воды абонентам города Ейска и Ейского района будет осуществляться со сниженным давлением", - говорится в сообщении.

Предприятие принесло извинения за неудобства своим абонентам.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу на территории края возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха на Азовском побережье до 36 градусов.