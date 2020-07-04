В Белгороде СК проверяет сообщение о ребенке, которого оставили одного в машине в жару

ТАСС, 4 июля. Следственное управление СК по Белгородской области проводит доследственную проверку после того, как родители оставили малолетнего ребенка в машине в жару, сообщается в субботу на региональном сайте.

"Следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту оставления малолетнего ребенка в запертой машине. Температура воздуха при этом составляла свыше 35 градусов, а в салоне значительно выше, что является опасным для жизни и здоровья ребенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 июля прохожие заметили в припаркованном автомобиле ребенка и вызвали медиков и полицейских. Очевидцы сообщают о том, что его увезли на скорой в больницу. Следователи выяснят, нанесен ли ущерб здоровью ребенка, а также установят обстоятельства при которых малолетний остался один в запертом автомобиле.