{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белгороде СК проверяет сообщение о ребенке, которого оставили одного в машине в жару

Температура воздуха в салоне автомобиля была более 35 градусов

ТАСС, 4 июля. Следственное управление СК по Белгородской области проводит доследственную проверку после того, как родители оставили малолетнего ребенка в машине в жару, сообщается в субботу на региональном сайте.

"Следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту оставления малолетнего ребенка в запертой машине. Температура воздуха при этом составляла свыше 35 градусов, а в салоне значительно выше, что является опасным для жизни и здоровья ребенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 июля прохожие заметили в припаркованном автомобиле ребенка и вызвали медиков и полицейских. Очевидцы сообщают о том, что его увезли на скорой в больницу. Следователи выяснят, нанесен ли ущерб здоровью ребенка, а также установят обстоятельства при которых малолетний остался один в запертом автомобиле.

Теги
РоссияБелгородская область
Пандемия коронавируса нового типа
ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира на пациентах с COVID-19
Предварительные результаты испытаний показали, что эти препараты не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов
Читать полностью