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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

За время пандемии в столице умерли 3 953 человека
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© Денис Гришкин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли 24 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 3 953 человека, у которых был подтвержден коронавирус. На 4 июля в Москве зафиксировано более 224,2 тыс. случаев заражения, всего в столице вылечилось почти 156,5 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 11 млн человек, около 525 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 674 515 случаев заражения, выздоровели 446 879 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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