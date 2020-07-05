Число выявляемых случаев коронавируса сократилось в Москве с 9 июня почти на 60%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом уменьшилось в столице на 59% с момента окончания действия режима самоизоляции 9 июня. Об этом сообщил в воскресенье оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Там отметили, что с 23 июня, когда заработали, в частности, рестораны, кафе и фитнес-клубы, число выявляемых случаев сократилось на 40%.

По данным на воскресенье, в столице выявлено 650 новых случаев заражения. Уточняется, что 43,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% - от 46 до 65 лет, 12,8% - от 66 до 79 лет, еще 4,6% - старше 80 лет. Также 5,7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.