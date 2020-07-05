ВОЗ: в мире за сутки выявлели более 203 тыс. случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 5 июля. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 203 тыс., превысив 11,1 млн. При этом, согласно опубликованным в воскресенье вечером данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 528 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 5 июля в мире было зарегистрировано 11 125 245 инфицированных и 528 204 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 203 836, число умерших увеличилось на 5 195. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 212 326 случаев заражения и 5 134 летальных исхода.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 5 697 954. За сутки этот показатель вырос на 122 472. Число умерших там увеличилось на 3 444 и достигло 262 538. В Европе насчитывается 2 774 221 заразившийся и 199 879 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 16 665, количество умерших увеличилось на 369.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 153 157, зафиксировано 27 074 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 468, умерли 555 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 776 366. Далее следуют Бразилия (1 539 081), Россия (681 251), Индия (673 165), Перу (295 599), Чили (291 847), Великобритания (284 904), Испания (250 545), Мексика (245 251 и) Италия (241 419).