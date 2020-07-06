На Камчатке возобновили регулярное авиасообщение по краю

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июля. /ТАСС/. Регулярное региональное авиасообщение, ограниченное 16 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, возобновлено на Камчатке с понедельника. Чтобы попасть на рейс, жители и гости удаленных районов полуострова должны не позднее чем за три дня до вылета сдать тест на коронавирус, рассказал ТАСС врио зампреда краевого правительства Роман Василевский.

"Пассажиры регулярных авиарейсов могут бесплатно сдать тест на наличие инфекции в нескольких медучреждениях края. Авиасообщение по краю возобновлено в понедельник, до этого улететь в удаленные районы края можно было только на чартерных рейсах и при острой необходимости", - сказал Василевский.

Режим самоизоляции региона введен 1 апреля и продлен до 15 июля. В настоящий момент на Камчатке коронавирус подтвержден у 2,4 тыс. человек, 1004 пациента выздоровели, 50 умерли.