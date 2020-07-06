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Летние веранды и террасы кафе возобновят работу на Камчатке в течение семи дней

Режим самоизоляции в регионе действует до 15 июля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июля. /ТАСС/. Веранды и террасы летних кафе откроются на Камчатке в течение следующей рабочей недели. Об этом заявил врио губернатора Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании в понедельник.

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"У нас общепит не работает уже три месяца и открыть его сейчас не представляется возможным. Мы видим, что в некоторых других регионах, где люди начинают ходить в кафе и рестораны, наблюдается прирост количества заболевших и снова возникает необходимость ограничительные меры ужесточать. Однако, я считаю, что мы должны проработать вопрос, чтобы летние веранды и террасы кафе начали работу уже на следующей неделе", - сказал Солодов.

Режим самоизоляции в регионе введен 1 апреля и продлен до 15 июля. В настоящий момент на Камчатке коронавирус подтвержден у 2,4 тыс. человек, 1 004 пациента выздоровели, 50 умерли.

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