Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота". Об этом свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Как отмечается на онлайн-табло аэропорта, рейс SU103 отправлен. Ожидаемое время прибытия самолета Boeing 777-300 в аэропорт Шереметьево - 11:13 мск.

Как говорится в заявлении посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованном в Facebook, это "уже двенадцатый по счету вывозной рейс для российских граждан, застрявших в США в разгар пандемии". "На него зарегистрировался 391 человек, в том числе 21 младенец", - отметил посол. Как констатировал Антонов, усилиями дипломатов посольства "удалось в полетный список включить 52 человек, нуждавшихся в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера". В их числе "лица в непростой жизненной ситуации, пожилые и имеющие инвалидность".

"Сегодня на родину возвращается один студент, срок обучения и проживания в общежитии которого истек, и один школьник, оказавшийся в стране по программе "образовательного обмена", - добавил Антонов.

В Facebook посольства РФ в США ранее отмечалось, что на рейс смогут зарегистрироваться граждане России, проживающие в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Мурманской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Ульяновской, Калининградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовия.

Антонов отметил, что "с начала организованной эвакуации россиян из США" удалось вывезти около 4 тыс. человек. Как сообщил посол, уже начата подготовка к следующему вывозному рейсу. Он запланирован из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) на 9 июля.