В аэропорту Камчатки отменили обсервацию для пассажиров, сдающих тест на коронавирус

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июля. /ТАСС/. Обязательная двухнедельная обсервация отменяется для прилетающих на Камчатку пассажиров без местной регистрации, при условии отрицательного результата экспресс-теста на коронавирус, пройденного в аэропорту полуострова. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона в понедельник.

С 29 мая в аэропорту Петропавловска-Камчатского для прилетающих пассажиров без местной регистрации введен режим цифровых пропусков. Кроме того, все прибывающие на полуостров пассажиры без прописки должны были пройти обязательную двухнедельную обсервацию.

"В главном аэропорту полуострова появился мобильный фельдшерско-акушерский пункт, где каждый прилетающий на полуостров может платно сдать экспресс-тест на коронавирус. При отрицательном результате гражданам без местной регистрации уходить на обязательную двухнедельную самоизоляцию будет не нужно", - уточнил собеседник агентства.

Режим самоизоляции в регионе введен 1 апреля и продлен до 15 июля. В настоящий момент на Камчатке коронавирус подтвержден у 2,4 тыс. человек, 1 004 пациента выздоровели, 50 умерли.