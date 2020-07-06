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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: Австралия закроет границы между двумя штатами из-за вспышки COVID-19

За сутки в штате Виктория было зафиксировано 127 новых случаев инфицирования

ТАСС, 6 июля. Австралия с 7 июля временно закроет границы между наиболее густонаселенными штатами Новый Южный Уэльс и Виктория из-за вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) в последнем. Как передает агентство Reuters, об этом в понедельник сообщил премьер-министр штата Виктория Дэн Эндрюс. Эти два региона единственные в Астралии, которые не закрывали свои границы с начала пандемии.

По сведениям агентства, закрытие границ начнет действовать во вторник в 23:59 по местному времени (16:59 мск) и продлится до неопределенного срока.

Reuters отмечает, что за сутки в Виктории было зафиксировано 127 новых случаев инфицирования, что является наивысшим показателем с момента начала распространения коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения Австралии на 5 июля, на территории страны зарегистрировано 8 449 случаев заражения новым коронавирусом, смертей пациентов с инфекцией насчитывается 104, 7 399 людей выздоровели.

Теги
АвстралияПандемия коронавируса нового типа
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