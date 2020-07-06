Фитнес-залы возобновят работу в Приморье с 7 июля

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Приморья во вторник разрешают работу фитнес-залов с соблюдением санитарных требований. Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор края Олег Кожемяко.

"Друзья, с завтрашнего дня фитнес-залы могут приступить к полноценной работе с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Речь о тех залах, которые прошли проверку административных комиссий", - написал глава региона.

Он также поручил главам муниципалитетов организовать на своих территориях ярмарки, чтобы местные фермеры могли продавать ягоды, фрукты и овощи. На них также обязательно соблюдение требований безопасности. Об открытии ярмарок губернатора ранее просили жители края.

Режим повышенной готовности, действующий в Приморье с 31 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 15 июля. Он предусматривает обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест. Режим въезда в Приморский край, не предполагающий обязательного 14-дневного карантина как для россиян из других регионов, так и для иностранцев, начал действовать в крае 7 июня. Многофункциональные центры в Приморском крае возобновили работу 8 июня. Веранды и террасы летних кафе открылись 27 июня, а музеи и выставки могут принимать посетителей с 30 июня.

Всего с начала пандемии коронавируса в регионе заразилось 4 667 человек, из них 3 077 выздоровели, 51 умерли.