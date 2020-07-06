В Удмуртии 3,5 тыс. учащихся будут участвовать в проекте "IТ-вектор образования"

ИЖЕВСК, 6 июля. /ТАСС/. Количество IТ-классов в Удмуртии, где реализуют проект "IТ-вектор образования", в следующем учебном году увеличится до 169: всего обучение в рамках мероприятия пройдут более 3,5 тыс. школьников. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов.

"В новом учебном году в проекте примут участие 3 579 учащихся, это 169 IТ-классов. Напомню, что в 2019-2020 учебном году в проекте участвовало 3 052 ученика в 150 IТ-классах. В этом году к проекту подключатся две новые школы", - рассказал Меджитов.

По его словам, в проекте участвуют 46 образовательных организаций республики: 30 школ города Ижевска и 16 школ, расположенных, в том числе в городах Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул и на территории 10 районов Удмуртии. Проект в 2021 году завершает свой пятилетний цикл, по его итогам проведут анализ результативности и установят новые показатели, которые войдут в основу продолжения проекта "IТ-вектор образования 2.0" на период с 2021 года по 2030 год.

"Благодаря реализации проекта предприятия и IТ-компании Удмуртии получают подготовленных и квалифицированных специалистов, а школьники определяются с будущей профессией с высоким уровнем дохода и остаются жить и работать в регионе", - добавил собеседник.

О проекте

В Удмуртии несколько лет реализуется проект "IТ-вектор образования". Его важнейшей характеристикой является комплексный подход в подготовке кадров для отрасли информатизации и связи республики, а уникальность заключается в системной работе по определенной схеме. Так, первая ступень проекта начинается с обучения в классе с программой углубленного изучения математики и информатики, так называемом IТ-классе. В школе проект направлен на профориентацию обучающихся, ведется подготовка к поступлению в организации профессионального и высшего образования Удмуртии.

Следующая ступень проекта - открытие новых IТ-специальностей на базе профессиональных образовательных организаций. В 2019 году к проекту подключились два региональных колледжа, в которых запущена новая специальность - "тестировщик", востребованная сегодня в IТ-компаниях республики. Следующий уровень проекта - работа базовых кафедр в университетах. А вузы в свою очередь активно взаимодействуют с крупнейшими IТ-компаниями и предприятиями региона по реализации программ дополнительного образования для студентов.