Чибис заявил, что Мурманск не будут закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса

МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Дополнительные ограничения на въезд и выезд из города Мурманска в связи с пандемией коронавируса и ростом числа заразившихся вводить не планируется. Об этом в понедельник сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"Город закрывать не будем. Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в интернете о закрытии Мурманска. Я вижу в соцсетях, что это вызвало панику. Тот, кто устроил это, должен понести наказание", - сказал Чибис.

Сообщения о возможном закрытии Мурманска на въезд и выезд появились в некоторых пабликах региона в воскресенье. Авторы публикаций связывали это с ростом числа заразившихся коронавирусом в областном центре.

По данным регионального Минздрава, на утро понедельника число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составило 6 038, 21 человек умер. За сутки число заразившихся в Мурманской области увеличилось на 135. "На вчерашний вечер 754 госпитализировано, 35% со средней степенью тяжести течения заболевания, 47 человек тяжелых, это 6%, на ИВЛ - 11 человек. Среди госпитализированных порядка 40% - это внебольничная пневмония", - сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Ограничения на въезд и выезд из-за пандемии ранее были введены в городах, где расположены крупные промышленные предприятия: Оленегорске, Мончегорске, Кировске, Апатитах, Кодаре, Полярных Зорях, а также в Териберке, Ура-Губе и в ряде районов - Кандалакшском, Печенгском, Ловозерском, Терском. С 25 июня ограничения сняты. С 20 июня в Апатитах и Кировске сохраняется режим ограниченного въезда.

Первый очаг коронавируса в Мурманской области был выявлен в Кировско-Апатитской агломерации, где расположено одно из предприятий "ФосАгро" - АО "Апатит". Второй, более крупный очаг, был зафиксирован в Белокаменке под Мурманском среди рабочих подрядной организации "Новатэка" - компании "Велесстрой". Оба очага локализованы. Третий очаг был выявлен в Мурманске среди сотрудников одной из силовых структур. В регионе продолжает действовать масочный режим, в транспорте, торговых точках и общественных местах необходимо находиться в маске и перчатках.