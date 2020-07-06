Мишустин поручил Трутневу контролировать подготовку нацпрограммы развития Дальнего Востока

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру, полномочному представителю президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу контролировать процесс подготовки национальной программы социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа.

"Юрий Петрович [Трутнев], прошу вас лично контролировать ход разработки национальной программы и регулярно об этом докладывать", - заявил глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

Мишустин напомнил, что правительство в соответствии с указом главы государства приступило к разработке этой программы, документ должен быть разработан и утвержден в трехмесячный срок. "Программа определит пути развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года", - добавил он. Премьер отметил, что правительство всегда уделяло Дальнему Востоку особое внимание, и разрабатываемая программа станет "продолжением последовательной работы по развитию этого стратегически важного макрорегиона".

"Цель программы - в ближайшие четыре года добиться, чтобы на Дальнем Востоке все показатели качества жизни людей и экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России. Так, программа предусматривает рост объемов строительства жилья более чем в 1,5 раза, создание комфортной городской среды, повышение доступности медицины и образования", - указал Мишустин. По его словам, "комплекс таких мер позволит преодолеть застарелую проблему Дальнего Востока - отток населения".

Он добавил, что важная задача национальной программы - оздоровление инвестиционного климата, увеличение объема накопленных инвестиций до 800 млрд рублей, а также создание свыше 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток. По словам Мишустина, это даст региону более 30 тысяч новых рабочих мест. При этом особое внимание предполагается уделить поддержке малого и среднего бизнеса, развитию ключевых отраслей экономики, в том числе высокотехнологичных и ориентированных на экспорт.