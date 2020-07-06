Перепись амурских тигров планируют провести на Дальнем Востоке в 2021-2022 годах

ТАСС, 6 июля. Перепись амурских тигров планируют провести на Дальнем Востоке зимой 2021-2022 гг. Об этом сообщил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев в эфире на портале "Твой Дальний Восток".

"Как и перепись населения, она, [перепись тигров], проводится не каждый год, потому что это достаточно дорогое мероприятие. <…> Тигр у нас в России обитает на площади 180 тыс. квадратных километров. <…> В работе задействовано порядка 2,5 тыс. людей, которые должны одновременно выйти на маршрут, собрать данные по следам, собрать данные с фотоловушек, все это проанализировать и посчитать. Последняя перепись проводилась в 2014-2015 годах, в зиму, следующая планируется в зиму 2021-2022 годов", - сказал Арамилев.

Он отметил, что ежегодно специалисты проводят выборочный учет численности краснокнижных хищников на 20-25% от ареала обитания. По данным фотоловушек и следам на снегу ученые делают выводы о том, как меняется популяция. Программа мониторинга в последние годы фиксирует стабильность или рост числа амурских тигров.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В регионах Дальневосточного федерального округа живут 550-580 особей тигра, это 95% мировой популяции.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу по сбережению экосистемы Дальнего Востока. Кроме того, в октябре прошлого года глава государства подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.