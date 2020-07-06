Власти Поморья готовы разместить памятник правителю русских поселений в Северной Америке

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области намерены разместить на своей территории памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX вв. Александру Баранову, установленный в городе Ситка (Аляска), в случае его демонтажа, за который выступает группа жителей города. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" в понедельник сообщил врио главы региона Александр Цыбульский.

"Сегодня в городе Ситке от памяти о [Баранове] решили избавиться - убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков. Русские своих не бросают. И если совет города Ситки примет решение убрать памятник, ему есть куда вернуться - на Русский Север. Здесь, в Каргополе или в Архангельске, мы всегда найдем ему достойное место", - написал Цыбульский.

По его словам, Александр Баранов является частью истории Каргополя, Архангельской области и всей России. "Ведь именно интересы нашего государства он представлял и защищал на далекой Аляске будучи главным правителем Русской Америки. Там, в основанном Барановым Ново-Архангельске (ныне Ситка), ему установлен памятник", - пояснил Цыбульский.

Как ранее сообщал ТАСС городской управляющий города Ситка Джон Лич, убрать статую Баранова предлагает группа жителей. Они выступили 23 июня на открытой сессии городского совета и полагают, что статуя может оскорблять чувства представителей коренных народов. В режиме онлайн начат сбор подписей за предложение убрать памятник. Эту петицию подписали 1862 человека. Координационный совет организации российских соотечественников США начал собирать подписи под онлайн-петицией против предложения убрать из центра Ситки статую Баранова.

Ранее, отвечая на вопрос об имеющихся в США планах убрать из центра города Ситка статую Александра Баранова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что снос памятников в США "сейчас приобрел массовый характер". "У нас в стране тоже был период, когда памятники сносили. Это был не самый блистательный период в нашей истории", - сказал он.