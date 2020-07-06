Суд признал виновным в хулиганстве курьера, изрисовавшего машину полиции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности Георгия Рожкова за совершение мелкого хулиганства и назначил ему административный арест на сутки, сообщили журналистам в понедельник в объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Георгия Рожкова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки", - говорится в сообщении. Обвиняемый полностью признал вину в правонарушении и указал, что был задержан сотрудниками полиции впервые, отмечается в сообщении.

В конце июня полицейские задержали двух работников службы доставки еды, которые маркером нанесли нецензурное выражение на патрульной машине, сняли это на видео и выложили в интернет. Видеозапись, на которой видно, как неизвестные наносят маркером надписи на задних дверях машины патрульно-постовой службы, по данным полиции, появилась в сети 27 июня.