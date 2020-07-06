В регионах Центральной России ожидается жара до 40 градусов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха 6-8 июля до плюс 37-40 градусов в Воронежской, Белгородской, Тамбовской областях. Около плюс 30-35 градусов ожидается во Владимирской, Курской, Липецкой, Рязанской областях и ряде других регионов Центрального федерального округа (ЦФО), сообщили ТАСС в понедельник в местных центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Губинская, в течение трех дней в регионе ожидается аномальная жара, возможно, что 6 и 7 июля будет побит температурный рекорд. "Ожидаем температуру до плюс 40 градусов - завтра плюс 39 градусов ожидается по востоку и крайнему югу региона, а сегодня - плюс 38. Но не думаю, что при таких температурах один-два градуса имеют принципиальное значение. Возможно, сегодня тоже будет температурный рекорд, то есть перекрыт абсолютный максимум, есть такая же вероятность и завтра", - сказала Губинская.

По ее словам, 4 июля в регионе был уже побит температурный рекорд: максимальная температура составила 35,2 градуса, а предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июля 1959 года - плюс 34,7 градуса. Губинская отметила, что снижение температуры воздуха ожидается не ранее 9 июля, это связано с возможным прохождением фронта, который принесет похолодание в ночные часы до плюс 15-20 градусов, в дневные - до плюс 20-25 градусов.

По данным региональных ЦГМС, 6-8 июля в Белгородской и Тамбовской областях ожидается до плюс 35-37 градусов. "Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов", - отметили в гидрометцентре по Белгородской области.

Около плюс 30-35 градусов в ближайшие двое суток прогнозируются во Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тульской, Ярославской областях. В этих регионах, по информации ЦГМС, возможны кратковременные дожди, грозы. Относительно прохладная погода в этот период установится в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тверской областях, там, по прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут около плюс 23-29 градусов, во вторник и среду местами пройдут дожди.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 7-8 июля регионы ЦФО окажутся в зоне влияния малоподвижного атмосферного фронта, не исключаются грозы, ливни, град, порывы ветра при грозах могут достигать 12-17 м/с, местами до 20 м/с.