Захарова заявила, что женщины и мужчины в МИД России имеют равные условия работы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты обоих полов имеют равные условия работы и перспективы карьерного роста. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Отвечая на вопрос о женщинах на высоких постах в дипведомстве, она указала на то, что еще в советское время сложился стереотип, что дипломатия - "неженское дело". То, что сегодня в процентном соотношении женщин, занимающих руководящие посты, меньше чем мужчин, связано с тем, что карьера их начиналась еще в СССР, отметила Захарова.

Однако, по ее словам, ситуация уже меняется. "Учитывая все правочеловеческие тенденции, вопросы равноправия в том смысле, что женщины и мужчины в нашем современном мире должны не чувствовать неравенства, когда они выполняют идентичную работу, каждая страна находит свои способы поддержки женщин, в том числе на госслужбе. У нас пошли путем, который, на мой взгляд, оправдал. Это не введение неких специальных квот, это не искусственное стимулирование продвижения, а путь, когда даются равные возможности, и все на равных условиях самореализуются. Нужно просто, чтобы прошло время, и оно проходит", - отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что на текущий момент много женщин находится на руководящих постах и за рубежом. "Послов не так много, но много советников-посланников женщин, генконсулы, директора департаментов, заместители директора департамента, начальники отделов, огромное количество действительно работают прекрасно", - подчеркнула она.