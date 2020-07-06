Ульяновский губернатор предложил провести в регионе форум "Городов трудовой доблести"

УЛЬЯНОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой проведения в Ульяновске форума "Городов трудовой доблести". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, документ опубликован 2 июля на сайте Кремля. В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

"Считаю, что нужно подготовить указ и утвердить план действий по увековечиванию памяти всех наших земляков - тех, кто ковал Великую Победу. Ульяновская область могла бы выступить площадкой для проведения форума "Городов трудовой доблести", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Морозова.

Губернатор также добавил, что с нового учебного года в регионе необходимо запустить уроки исторической памяти. В сообщении также говорится, что указ губернатора, включающий проведение комплекса мероприятий по увековечиванию памяти ульяновцев, внесших свой вклад в Победу, будет подготовлен в ближайшее время. Форум "Городов трудовой доблести" предлагается провести в Ульяновской области в конце августа-начале сентября.

"Факты героизма ульяновцев в годы Великой Отечественной войны подтверждаются многочисленными архивными материалами. Каждый третий патрон был изготовлен на патронном заводе имени Володарского. Каждая четвертая шинель для бойцов была сшита из сукна, произведенного на ульяновских фабриках. 133 тысячи офицеров и бойцов прошли лечение в 26 госпиталях области", - уточнил Морозов.

С инициативой о присвоении Ульяновску звания "Город трудовой доблести" выступила городская общественная организация по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов. Начиная с февраля региональным отделением "Единой России", активистами движения "Волонтеры Победы", "Молодой Гвардии Единой России" был организован сбор подписей жителей во всех населенных пунктах региона. Волонтеры собрали более 200 тысяч подписей.

Глава города Ульяновска Сергей Панчин сообщил, что есть предложение создать площадь и музей "Города трудовой доблести" в Ульяновске. "При их создании мы учтем мнение каждого ульяновца, чтобы вместе с общественностью выбрать место, а также собрать еще больше информации о людях, предприятиях и героях тех лет", - приводятся слова Панчина в сообщении.