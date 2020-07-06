Контроль над аккаунтом "Ведомостей" в Instagram восстановлен

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Издатель газеты "Ведомости" вернул контроль над редакционным Instagram-аккаунтом , начато служебное расследование. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы издательства "Бизнес Ньюс Медиа".

Ранее СМИ сообщили, что уволившиеся журналисты "Ведомостей" перехватили управление аккаунтом издания в Instagram.

"Это не первый случай недобросовестного использования информационных каналов "Ведомостей" за последний месяц, - рассказали в пресс-службе. - Началось служебное расследование. Все заказчики и исполнители недобросовестных действий, подрывающих работу издательства "Бизнес Ньюс Медиа", будут выявлены, вина установлена, что повлечет ответственность и наказание в соответствии с законом. Что касается контроля над инстаграм-аккаунтом "Ведомости", то он полностью восстановлен".

Ранее новый совет директоров "Бизнес ньюс медиа" рекомендовал назначить главным редактором Андрея Шмарова. Его назначению предшествовал внутриредакционный конфликт, творческий коллектив редакции требовал назначить главредом Анфису Воронину. О своем уходе после этого заявили пять заместителей главного редактора газеты. Об уходе сообщили Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Последовала череда увольнений журналистов.