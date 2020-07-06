Захарова: разделение высказываний на личные и официальные не работает в современном мире

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Работа в современном информационном пространстве не способствует четкому разделению высказываний на личные и официальные. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Я не очень понимаю, почему надо различать, почему нужно разделять. Мне кажется, это здорово, когда человека можно воспринимать в какой-то своей целостности. Пусть он многогранный, пусть он разный, при этом он целостный. Мне всегда нравились люди целостные и многогранные", - сказала дипломат, отвечая на вопрос, в каких своих публичных высказываниях она говорит от имени МИД, а в каких - высказывает личную позицию.

По ее мнению, постоянное разделение, подчеркивание конкретной роли не работает "с момента начала реализации философских концепций глобальной информационной деревни, единого информационного ньюсрума". "Появление новых средств массовой коммуникации, скорость и качество сделали свое дело", - подчеркнула она.

Как отметила Захарова, в первые дни работы в МИД для нее стало большим открытием, что "половина заместителей министра либо писали стихи, либо прозу". "У них были потрясающие хобби. Они были коллекционерами, знатоками искусства и так далее, - рассказала официальный представитель дипведомства. - Не считали это зазорным или необходимым отделять одно от другого. Так было всегда в истории нашей дипломатической службы. Не думаю, что это надо отделять".

"Что касается заявлений, то тут все тоже, мне кажется, просто: все, что касается внешней политики, международных отношений, говорится в качестве человека, связанного с министерством иностранных дел и представляющего его", - пояснила она.

О профессиональных планах

Захарова также рассказала, что ей хватает дел на текущей должности. Отвечая на вопрос о своих профессиональных планах, дипломат поделилась, что на каждом этапе жизни ее интересует исключительно качество выполняемой работы. "Конечно, собственные профессиональные планы в рамках тех полномочий, которые у меня есть, - отметила она. - Уверяю вас, возможности для реализации огромны. А с учетом тех изменений, которые происходят в мире, задачи только прибавляются и прибавляются. Поэтому хотите верьте, хотите не верьте, но я полностью сконцентрирована на своей ежедневной рутине и среднесрочной перспективе выполнения имеющихся задач".

"Возможно неправильно, что у меня нет взгляда на долгосрочную перспективу, но как говорила моя бабушка: "Была бы шея, хомут найдется". А я хочу просто быть", - добавила Захарова.

Комментируя периодически появляющиеся "виртуальные назначения", официальный представитель российского дипведомства призналась, что ей лишь забавно за этим наблюдать. "Кем я уже только не побывала, куда меня только не отправляли, - с иронией сказала она. - Каждый раз я пытаюсь представить себе того человека, который сидит и придумывает эту чушь. Я понимаю, что это делает явно не студент, а человек с опытом, возможно, группа лиц. Видимо, люди считают это работой".

8 июня указом президента РФ Владимира Путина Захаровой был присвоен высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

О фотографировании

Глава МИД РФ Сергей Лавров разрешил Захаровой делать и публиковать фотографии с мероприятий, куда не попадают даже личные фотографы, однако некоторые из них приходится согласовывать с самим министром. "Когда появились телефоны с хорошими фотокамерами, встроенными непосредственно в эту маленькую коробочку, то вдруг мы - пресс-секретари и люди, которые занимаются медийной работой, - поняли, что мы можем делать фотографии в ходе встреч, перед ними, на пресс-конференциях, которые вряд ли могут сделать даже официальные фотографы", - рассказала Захарова.

Она пояснила, что бывают такие моменты - не закрытые переговоры, не что-то секретное, - когда это доступно только тебе. "Только ты понимаешь всю драматургию, потому что находишься на переговорах и при этом занимаешься информационной работой, - отметила Захарова. - Мы оговорили этот вопрос, я попросила разрешения - и министр мне его дал - заниматься такой репортажной работой, естественно, согласовывая с ним те фотографии, на которых запечатлен он".

Захарова призналась, что "абсолютно ничего" не понимает в "раскадровке, планах и заваленных горизонтах", однако, как ей кажется, сумела за время работы с министром сделать несколько фотографий, "которые стали важными даже в истории дипломатии, потому что были подхвачены моменты хотя и не официальные, но являвшиеся важнейшим компонентом истории выработки соглашений, переговорного процесса, встреч".

"Особняком стоит история переговоров Лаврова и Керри (бывший госсекретарь США Джон Керри - прим. ТАСС), потому что это был целый кладезь, неиссякающий источник для творчества, - добавила она. - Были фотографии у бассейна, когда они сидели вдвоем, фотографии на лужайках, с футбольным мячом, с шапкой, которую мы подарили Джен Псаки (бывший официальный представитель Госдепартамента - прим. ТАСС). Это все делалось с пониманием личностных компонентов, что все это нужно согласовывать, показывать".

Как отметила Захарова, фотографии, сделанные на публичных мероприятиях, где и так присутствовали представители прессы, согласования не требовали. "Но были кулуарные моменты, когда были только личные фотографы либо даже их не было. Но проходили люди - не только дипломаты, ведь многое происходило в отелях - с такими же телефонами и могли это все запечатлеть. Такие фотографии я делала, какие-то из них согласовывала".