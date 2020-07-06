Власти Петербурга и Почта России договорились о сотрудничестве в туристической сфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Почта России договорились о сотрудничестве в области продвижения города как направления для путешествий. Соответствующее соглашение подписали глава комитета Сергей Корнеев и директор Макрорегиона Северо-Запад АО "Почта России" Дмитрий Серебренников, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Смольного.

"Одним из направлений сотрудничества с АО "Почта России" станет интеграция деятельности офисов Городского туристско-информационного бюро в работу отделений Почты России. Некоторые отделения почты в Санкт-Петербурге находятся в очень интересных исторических туристских локациях. Это привлечет дополнительное внимание гостей к тем достопримечательностям и ключевым объектам, которые ранее не были включены в основные маршруты", - привели в пресс-службе слова Корнеева.

Глава комитета отметил, что такое сотрудничество позволит городу укрепить позиции в первую очередь на региональном туристическом рынке. "Важной составляющей сотрудничества станет продвижение в регионах страны эксклюзивной продукции с символикой города, ее дистрибуцию в отделениях почтовой связи Почты России и на базе туристических офисов Visit Petersburg (12 информационных павильонов, расположенных рядом с основными достопримечательностями Петербурга)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь Серебренников считает, что партнерство с комитетом по развитию туризма позволит значительно увеличить ассортимент петербургской символики в почтовых отделениях, которая традиционно пользуется популярностью у гостей города. "Совместно мы дополнительно повлияем на развитие как бренда города, так и бренда Почты России. Уверен, результатом нашего сотрудничества станет повышение качества оказываемых услуг гостям нашего города и увеличение туристического потока", - привели его комментарий в пресс-службе.

Также отмечается, что участники будут координировать проведение совместных акций, информационных кампаний и проектов, нацеленных на повышение имиджевой привлекательности и узнаваемости Санкт-Петербурга.