Большинство жителей Чувашии проголосовали за открытие детских площадок на деньги гранта

ЧЕБОКСАРЫ, 6 июля. /ТАСС/. Большинство жителей Чувашии проголосовали за создание детских, игровых и спортивных площадок на деньги, которые выделило республиканское правительство в честь 100-летия образования республики, сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

"Из множества возможных направлений использования средств чаще остальных жители республики выбирали создание детских (игровых, спортивных) площадок. Далее по популярности идут благоустройство населенных пунктов, установка стел, организация освещения, обустройство дворовых территорий и другие", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что всего было отобрано 1873 проекта, из них 1712 проектов - на территории сельских поселений, 161 проект - в городских поселениях, малых городах и городских округах.

"Теперь муниципалитеты должны до 11 июля представить свои проекты в Минсельхоз Чувашии на рассмотрение, который планирует подготовить проект соответствующего постановления о распределении средств уже до 15 июля", - добавили в пресс-службе.

Ранее врио главы республики Олег Николаев сообщил, что на эти цели из республиканского бюджета выделят 300 млн рублей, первые муниципалитеты получат средства уже в первой половине июля. Он также напомнил, что что из-за пандемии коронавируса власти Чувашии перенесли на август основные мероприятия, запланированные в июне в связи со 100-летием республики.

Чувашская автономная область была образована 24 июня 1920 года. 21 апреля 1925 года преобразована в Чувашскую АССР, 13 февраля 1992 года Верховный совет Чувашии принял закон о переименовании региона в Чувашскую Республику. С 9 июня 2001 года наименование субъекта - Чувашская Республика-Чувашия.