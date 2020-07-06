Захарова: работа во время пандемии стала для дипломатов РФ проверкой на прочность

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Работа в условиях пандемии коронавируса стала для российских дипломатов настоящим испытанием. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Этот период для дипломатов стал глобальной проверкой на прочность, в первую очередь морально-этической, то есть насколько слова, которые мы произносим, не расходятся с делами, и как мы готовы нести ответственность за каждое слово, - сказала она. - Сколько раз мы произносили фразу "Россия своих не бросает", и вот в какой-то момент жизнь поставила нас всех в ситуацию, когда за эти слова нужно было ответить и показать, насколько мы готовы реализовывать те концепции, которые мы предлагали и предлагаем, насколько мы к этому ответственно относимся. Это действительно была проверка".

Как отметила Захарова, никто не мог предположить, что в различных частях света начнут закрываться границы, что "жизнь людей поделится на до и после, а их планы вообще перестанут быть планами".

Но даже при наличии некоторых издержек, вывозная программа россиян в глобальном плане реализована успешно, считает она. "Огромное количество людей - дипломаты, сотрудники и руководство министерства - три с лишним месяца жили только этим", - отметила Захарова. "На сегодняшний день эта программа стала по сути программой обеспечения жизнедеятельности наших граждан, которые находятся за рубежом либо неразрывно связаны узами с теми, кто находится за границей", - пояснила дипломат.