Кумпилов заявил, что новый водозабор позволит решить проблемы с водоснабжением Майкопа

МАЙКОП, 6 июля. /ТАСС/. Новый водозабор у горных источников и новая ветка водовода позволит решить проблемы с водоснабжением Майкопа и Майкопского района. Об этом сообщил в понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов, проинспектировавший ход строительства новых объектов.

"Возведение этого стратегического объекта позволит решить давнюю проблему с авариям и перебоям с водоснабжением населения из-за изношенности действующего водовода, вновь построенная ветка должна обеспечить стабильным и качественным водоснабжением горной водой жителей Майкопа и Майкопского района",- сказал он.

По данным пресс-службы главы республики, групповой водовод был построен в 1982 году, и потребность в замене изношенных труб назрела давно. "Государственная поддержка по ФЦП "Юг России на 2008-2013 годы" в объеме более 1,2 млрд рублей дала возможность построить 57,6 км из 120,6 км общей разветвленной сети водовода",- отметила пресс-служба. Строительство началось в апреле 2018 года, основная часть работ проходит в сложных условиях труднодоступной горной местности. "Поэтому для надежности объекта применяются особые технологии, тщательно планируется каждый этап строительства. При этом учитывается соблюдение баланса между выполнением технологических стандартов и сохранением экологии",- сказали в пресс-службе.

Кумпилов добавил, что специалистам удалось возвести крайне необходимый для населения инфраструктурный объект без ущерба для природы. "При этом все работы должны проводиться качественно и в намеченные сроки",- заметил он.

В настоящее время, как подчеркивают в пресс-службе, большая часть работ по строительству водовода уже проведена. В частности, завершено строительство основной трассы водовода протяженностью 64 км, а также проложены отводы к трем населенным пунктам. Кроме того, возведены новый резервуар на головных сооружениях и станция обезжелезивания воды на Гавердовском водозаборе мощностью 24 тыс. кубометров в сутки.

"При благоприятных погодных условиях до конца года планируется завершить проект. Остается построить в горах водозаборы на реке Цице и ручье Водопадистом, а также оставшуюся часть трубопровода в местах со сложным горным рельефом",- сказали в пресс-службе. Как ожидается, после ввода объекта в эксплуатацию объем поставляемой воды увеличится до 140 тыс. кубометров в сутки. Сейчас максимальная производительность составляет 100 тыс. кубометров в сутки.