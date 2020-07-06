В Новгородской области с 7 июля откроются рынки, ярмарки, музеи и библиотеки

ТАСС, 6 июля. Власти Новгородской области с 7 июня снимают ограничения на оказание бытовых услуг на дому, работу розничных рынков, культурных и досуговых учреждений, включая музеи и библиотеки. Об этом сообщил в понедельник на заседании регионального оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией губернатор области Андрей Никитин.

"С завтрашнего дня у нас дополнительно снимется ряд ограничений. Все это будет касаться розничных рынков, ярмарок, оказания бытовых услуг на дому, работы учреждений библиотечной сети, музеев и учреждений культурно-досугового типа, организации услуг по бронированию мест приема и размещения граждан в гостиницах", - сказал Никитин, заметив, что снятие ограничений произойдет на всей территории области.

Губернатор добавил, что со вторника повсеместно в области будет разрешено оказание услуг общественного питания "в том числе внутри помещений" при условии загрузки залов не более чем на 50%, с исключением проведения банкетов, свадеб, мероприятий, при которых невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции. При этом буфеты в медучреждениях области останутся закрытыми, в них сохранится индивидуальное питание, уточнил он.

На территории области с 7 июня будет также разрешена торговля продовольственными и непродовольственными товарами в торговых центрах при соблюдении нормы не менее 4 кв. м торговой площади на одного человека. "Это означает, что торговые центры могут быть открыты за исключением кинотеатров, детских развлекательных и иных развлекательных площадок", - уточнил Никитин.

Губернатор добавил, что со вторника в области будет разрешена работа спортивных и физкультурных организаций, фитнес-центров, спортивных клубов в закрытых помещениях при условии обеспечения на одного человека площади в 20 кв. м. Работа бассейнов, душей, саун и раздевалок, по его словам, пока не разрешена из-за невозможности обеспечения такой дистанции. Детские сады в области пока будут продолжать в режиме дежурных групп. Не будут работать и детские игровые центры, добавил он.

Рассмотрение вопроса о возможном продолжении ослабления режима ограничений возможно в зависимости от ситуации. К этому вопросу власти намерены вернуться через две недели, уточнил глава региона. "В районе 20-х чисел (июля) будем возвращаться к этому вопросу и принимать решение - будут ли дальнейшие какие-то послабления", - сказал он.

По данным регионального штаба, на 6 июля в области выявлено 3 142 случая заражения новым коронавирусом, включая 37 за прошедшие сутки. Вылечились 1 640 пациентов, умерли 28 человек. Под наблюдением остаются 3 402 человека.