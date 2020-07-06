На юге РФ до конца недели температура воздуха будет приближаться к историческим рекордам

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Температура воздуха до конца текущей недели в южных регионах России будет приближаться к историческим рекордам, самая жаркая погода установится в Калмыкии и Астраханской области, на Северном Кавказе будет немного прохладнее, незначительное снижение температурных показателей ожидается на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"До конца недели на юге России погода будет очень жаркой и близкой к самым высоким температурным показателям, а именно в пределах одного градуса до повторения исторических рекордов. Температура воздуха будет прогреваться в пределах 35-38 градусов, местами до 42 градусов, - речь идет о Калмыкии и Астраханской области", - сказал Синенков.

Он добавил, что при этом в Сочи и республиках Северного Кавказа в горных районах воздух в течение недели будет прогреваться немного меньше, чем на равнинной местности - до 30-33 градусов выше нуля.

По его словам, волна холодного воздуха, которая сейчас ожидается в центре европейской части России, в Черноземье, до южных регионов дойдет только к началу следующей недели, но она дойдет уже в более прогретом состоянии, то есть значительного понижения температурных показателей не ожидается.