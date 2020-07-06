Илон Маск выпустил в продажу шорты, чтобы пошутить над трейдерами

На сайте Tesla появились в продаже красные шорты с логотипом S3XY (в этой аббревиатуре, скорее всего, имеется в виду модельный ряд автомобилей компании). Как пишет в Twitter руководитель Tesla Илон Маск, сайт "обвалился" после сообщения о появлении такого товара.

Сейчас на странице, где можно было приобрести шорты, отмечается, что их больше нет в продаже. Маск отметил, что коллекция была ограниченной. Шорты стоили $69,420.

Как пишет Bloomberg, ранее руководитель Tesla Илон Маск пообещал выпустить шорты в качестве шутки над инвесторами, которые ожидали падения акций компаний и открывали короткие позиции (shorts).

2 июля Tesla по цене акции опередила все автогиганты в мире. Рыночная капитализация предприятия достигла $224,5 млрд. С 26 июня по 2 июля на фоне роста котировок Маск, по оценке Forbes, стал богаче на $5,2 млрд​​​​​, его состояние составило $46,3 млрд. Предпринимателю принадлежат 13% акций Tesla.