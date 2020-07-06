Мария Захарова рассказала, что в ближайшее время появится новая песня на ее слова

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что релиз новой песни на ее слова состоится в ближайшие месяцы.

"Песня написана в порыве абсолютных эмоций, и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, - рассказала дипломат в понедельник в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. - В течение месяца, я думаю, месяц другой - и она [песня] появится".

По ее словам, исполнитель песни сейчас оказалась в центре драматической семейной истории. "И вот именно из-за этого родились строчки. Это появилось случайно, но вдруг превратилось в песню", - добавила Захарова.

Дипломат также поделилась планами на еще один трек. Музыку к тексту Захаровой написала победитель конкурса, объявленного дипломатом осенью 2019 года, на лучшую композицию в стиле лезгинки. "Конкурс состоялся, но, к сожалению, в связи с пандемией, учитывая, что выиграла его представительница одного из наших регионов, из-за логистики несколько сместились даты релиза, но я думаю, скоро она будет представлена", - заключила она.

Дипломат уже известна в музыкальной индустрии: в 2017 году на Московском Международном кинофестивале прозвучали песни "Верните память" и "Я ищу тебя" на ее стихи.