В Центре восстановления Сочинского национального парка родился котенок леопарда

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Котенок леопарда родился в Центре восстановления в Сочинском национальном парке, сообщается на официальном сайте нацпарка.

"В Центре восстановления леопарда на Кавказе ФБГУ "Сочинский национальный парк" вновь случилось приятное событие. У пары самца Задига и самки Анреи 4 июля родился котенок. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Через два месяца во время первой вакцинации будет установлен пол котенка и выбрана кличка", - говорится в сообщении.

Пара леопардов была передана в центр из зоопарка в 2012 году.

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Парк расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон национального парка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов.