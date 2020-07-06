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Пандемия коронавируса нового типа

Число вакансий в службе занятости Тюменской области выросло в июне на 40%

Представитель департамента труда и занятости населения региона связывает это с изменениями в работе службы, введенными из-за коронавируса

ТАСС, 6 июля. Количество вакансий, заявленных в службу занятости Тюменской области с начала июня, увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и составило почти 30 тысяч. Об этом ТАСС сообщила начальник управления по взаимодействию с подведомственными учреждениями департамента труда и занятости населения региона Наталья Бенчак.

"С начала июня наблюдается рост на 40% количества заявленных в службу занятости вакансий. На 1 июля 2020 года их число составляет 29 419", - сообщила она. В департаменте ТАСС уточнили, что такой рост зафиксирован в сравнении с маем 2020 года.

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Всего с начала года в регионе с помощью службы занятости было трудоустроено 10 787 человек, а численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, превысила тысячу.

Наталья Бенчак отметила, что с начала введения режима повышенной готовности в регионе и ограничения деятельности большинства предприятий, а также из-за введенного дистанционного оказания государственных услуг число обращений граждан в службу занятости выросло кратно. Так, на 1 апреля численность зарегистрированных безработных составляла 4 957 человек, а на 1 июля - 34 508 человек. Для сравнения: в апреле 2019 года было зарегистрировано 5 050 безработных, а на 1 июля 2019 года - 4 304.

По информации оперштаба, на 6 июля в Тюменской области зарегистрировано 3 560 случаев заражения коронавирусом, за сутки прирост составил 80 случаев. За весь период выздоровели 2 002 пациента, 18 человек умерли.

 

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РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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