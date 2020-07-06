В Рособрнадзоре заявили, что первый день ЕГЭ по русскому языку прошел без происшествий

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первый день сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку прошел в штатном режиме, без серьезных происшествий, сообщила в понедельник пресс-служба Рособрнадзора.

"Первый день проведения самого массового ЕГЭ по русскому языку завершился без сбоев, экзамены прошли в штатном режиме", - сообщила пресс-служба.

ЕГЭ по русскому 6 июля сдавали около 428 тыс. участников. Во вторник, 7 июля, экзамен сдадут еще для 243 тыс. человек.

Отмечается, что в ряде регионов некоторые участники не смогли завершить сдачу из-за аномальной жары. Всем участникам, которые во время экзаменов почувствовали недомогание, была оказана медпомощь. "Они смогут сдать ЕГЭ по русскому языку в резервный день, 25 июля, либо в дополнительный период ЕГЭ - в августе. В целом количество обратившихся за медицинской помощью в первые дни проведения ЕГЭ-2020 сопоставимо с подобными показателями прошлых лет. Значительного роста покинувших экзамен из-за жалоб на здоровье не произошло", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что свои результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля - не позднее 23 июля. Проверка работ участников, пересдающих экзамен в резервные и дополнительные дни, также будет завершена в сроки, позволяющие им принять участие в приемной кампании в вузы в 2020 году.