Регионы Дальнего Востока получат дополнительно 1,2 млрд рублей на выплаты соцработникам

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Кабмин выделил регионам Дальнего Востока на выплаты соцработникам дополнительно более 1,2 млрд рублей - треть от общей суммы. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам, треть этой суммы будет направлена в регионы Дальнего Востока", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего регионы округа получат свыше 1,2 млрд рублей.

Как отметили в пресс-службе ведомства, речь идет о специальных выплатах сотрудникам социальных учреждений, которые работают с заразившимися коронавирусом и людьми из группы риска. Такие пособия планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля, однако срок продлили еще на два месяца - до 15 сентября. В связи с этим было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда правительства РФ 3,6 млрд рублей. Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей.

Так, Якутия получит на выплаты соцработникам еще около 340 млн рублей, Бурятия - более 119 млн рублей, Забайкалье - свыше 106 млн рублей.

Поддержать работников социальных организаций поручил президент РФ Владимир Путин. Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом.