Федеральная поддержка позволит создать 1,6 тыс. временных рабочих мест на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Поддержка из федерального бюджета на частичное возмещение расходов по оплате труда позволит создать в Ставропольском крае более 1,6 тыс. временных рабочих мест. Регион получит 77 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Средства будут направлены регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников.

"Ставропольскому краю на эти цели направят 77 млн рублей <…> на эти средства планируется организовать временное трудоустройство 1200 работников, находящихся под риском увольнения, а также общественные работы для 450 граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости", - говорится в сообщении.

Действующим работникам поддержку окажут на предприятиях, где был введен режим неполного рабочего времени, произошла временная приостановка деятельности, сотрудники были направлены в отпуск без сохранения зарплаты либо проводится высвобождение работников.

Предполагается, что поддержка из федерального бюджета позволит трудоустроить в России более 80 тыс. человек. Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. На предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, возможно будет организовать дополнительную временную работу.