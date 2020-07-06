Июльские выплаты по 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей по состоянию на 6 июля получили родители 26 млн детей до 16 лет. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

"По состоянию на 6 июля единовременные выплаты перечислены родителям 26 млн детей от 0 до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства. Благодаря этому выплата по 10 тыс. рублей без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до 3 лет и единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет", - рассказали в министерстве.

По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, технический алгоритм, который был отработан при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить деньги родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки.

"Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан, без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой. Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки", - сказал Котяков, слова которого передает пресс-служба министерства.

В Минтруде напомнили, что при начислении июльской выплаты Пенсионный фонд России использовал данные, предоставленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до 3 лет за период апрель - июнь и единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.

"Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября. Те семьи, которые имеют право на выплаты, но еще не подали заявление, могут подать заявление дистанционно - через портал "Госуслуги". Если семья обращается за средствами после 1 июля, то все причитающиеся выплаты - ежемесячные выплаты на детей от 0 до 3 лет, единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет и единовременная выплата от 0 до 16 лет - начисляются родителю единовременно. Такие выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер поддержки семьям с детьми",- добавили в министерстве.